Жители Ярославской области перевели мошенникам более 3 миллионов рублей Фото: Александр ГЛУЗ

В Ярославле и Переславле-Залесском были зафиксированы четыре случая мошенничества, один из них – с использованием электронных средств платежей. Потерпевшие – люди разного возраста – преподаватели, студенты, продавцы. Общий ущерб составил более трех миллионов рублей.

Злоумышленники продолжают действовать по одной и той же схеме: звонят, представляются сотрудниками банка, говорят о том, что на имя человека хотят незаконно оформить кредит и предлагают перевести деньги на якобы безопасные счета. Люди лишились таким образом от 57 тысяч рублей до 1 миллиона 400 тысяч рублей.

В Переславле мошенники позвонили 52-летней женщине, а потом завладели ее банковской и картой и нужными кодами, оформив кредит на 440 тысяч рублей. После чего, преступники перевели эти деньги на свой счет.

- По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Кража в крупном размере с банковского счета». Проводятся проверки, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.