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Спорт11 октября 2021 13:56

Спортсмены из Ярославской области завоевали 31 медаль на межрегиональном турнире по кудо

В соревнованиях участвовали более 250 участников
Анастасия Голубева
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Спортсмены из Ярославской области завоевали 31 медаль на межрегиональном турнире по кудо

Спортсмены из Ярославской области завоевали 31 медаль на межрегиональном турнире по кудо

Фото: Правительство Ярославской области

Спортсмены из Ярославской области участвовали в межрегиональном турнире по кудо. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Атлант». На них приехали более 250 участников, возраст которых от семи до шестнадцати лет. Ярославцы завоевали 31 медаль – десять золотых, девять серебряных и двенадцать бронзовых.

- В нашем регионе кудо занимаются более двух тысяч человек, это самая многочисленная федерация боевых искусств в области. В ней воспитывают победителей и призеров соревнований различного уровня, в том числе и международных, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.