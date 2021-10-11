Спортсмены из Ярославской области завоевали 31 медаль на межрегиональном турнире по кудо Фото: Правительство Ярославской области

Спортсмены из Ярославской области участвовали в межрегиональном турнире по кудо. Соревнования проходили в спортивном комплексе «Атлант». На них приехали более 250 участников, возраст которых от семи до шестнадцати лет. Ярославцы завоевали 31 медаль – десять золотых, девять серебряных и двенадцать бронзовых.

- В нашем регионе кудо занимаются более двух тысяч человек, это самая многочисленная федерация боевых искусств в области. В ней воспитывают победителей и призеров соревнований различного уровня, в том числе и международных, – отметил директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.