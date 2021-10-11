В Ярославской области для COVID-пациентов оборудовали больше трех тысяч коек

На данный момент развернуто 3183 койки для пациентов с коронавирусом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом – число зараженных растет. В связи с этим принято решение вновь увеличить число коек, предназначенных для COVID-инфицированных.

- На данный момент коек уже 3183, то есть на 305 больше, чем неделей ранее. Заняты 2696 коек, - сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Состояние 277 пациентов крайне тяжелое и тяжелое. Они находятся на ИВЛ и кислородной поддержке. 87,7% госпитализированных в состоянии средней тяжести.