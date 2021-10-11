11 октября в Ярославле отключат отопление

Предупреждение об отключение вышло в социальных сетях, когда тепла уже не было. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

11 октября по Ярославлю отключат отопление, правда жители узнали об этом после того, как проснулись в холодных квартирах. Предупреждение об отключение вышло в социальных сетях, когда тепла уже не было.

С 9:00 и до 15:00 часов отопления не будет по следующим адресам:

- Мурманский пр-д: 1, 5, 7, 9, 12

- Архангельский пр-д: 1, 2, 3, 4, 4а, 6, 8, 10

- улица Труфанова: 7, 7к2, 9, 18, 18к2, 22к3, 24

- улица Громова: 30, 32, 34

- улица Панина: 11, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31к2, 33, 35

ТСЖ :

- улица Труфанова: 22, 22к2

- улица Панина: 13, 17, 17к2, 17к3, 19к2