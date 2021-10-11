В аварии под Ярославлем пострадали мужчина и две юные девушки

В результате ДТП водитель «ВАЗ», а также пассажирки «Рено Логан» получили травмы. Фото: УМВД по Ярославской области

10 октября около 21:20 вечера в Даниловском районе на дороге «Холмогоры» произошло тройное ДТП. Столкнулись авто «Рено Логан», за рулем которого был 23-летний молодой человек и авто «ВАЗ» - им управлял 41-летний мужчина.

- После чего машина «ВАЗ» столкнулась с грузовым автомобилем «МАН» с прицепом под управлением 48-летнего мужчины, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

В результате ДТП водитель «ВАЗ», а также пассажирки «Рено Логан» - девушки 17 и 18 лет получили травмы и были госпитализированы в больницу.