Ярославцу ночью расстреляли машину из пневматического оружия

Пули попали в машину. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"

В ночь на 10 октября в Ярославле на Кучерском переулке №26а местному жителю расстреляли машину из пневматического оружия.

- Разбито полностью пассажирское переднее стекло. Задето также лобовое стекло, сколы есть на всех кузовных панелях пассажирской стороны, - рассказывает владелец авто в группе "Подслушано в Ярославле".

Рядом с местом происшествия стоят стеклянные бутылки. Возможно, стрелявшие пускали пули по бутылкам и попали рядом стоящее авто. Как рассказывает пострадавший владелец - он написал заявление в полицию. В ведомстве информация уточняется.