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Общество10 октября 2021 17:45

Ярославцу ночью расстреляли машину из пневматического оружия

Мужчина написал заявление в полицию
Влада Красоткина
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Пули попали в машину. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"

Пули попали в машину. Фото: группа "Подслушано в Ярославле"

В ночь на 10 октября в Ярославле на Кучерском переулке №26а местному жителю расстреляли машину из пневматического оружия.

- Разбито полностью пассажирское переднее стекло. Задето также лобовое стекло, сколы есть на всех кузовных панелях пассажирской стороны, - рассказывает владелец авто в группе "Подслушано в Ярославле".

Рядом с местом происшествия стоят стеклянные бутылки. Возможно, стрелявшие пускали пули по бутылкам и попали рядом стоящее авто. Как рассказывает пострадавший владелец - он написал заявление в полицию. В ведомстве информация уточняется.