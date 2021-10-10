В Ярославле на этой неделе придут дожди

Прогноз погоды на неделю. Фото: центр "Фобос"

На Ярославль с юго-запада идет атмосферный фронт. Это значит, что теплые осенние деньки подходят к концу. В понедельник и вторник на улице будет солнечно и +12 градусом днем. А вот в среду на небе появятся плотные дождевые облака.

- На смену малооблачному и сухому антициклону с юго-запада в среду придёт атмосферный фронт. В целом, вторая половина октября ожидается более дождливой, а в третьей декаде не исключен и мокрый снег, - сообщили в центр "Фобос".

В среду и четверг температура воздуха в Ярославле днем будет +8, а также ожидаются ливни.