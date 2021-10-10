В Ярославле пропала 72-летняя пенсионерка

Женщина нуждается в медицинской помощи.

В Ростове Ярославской области пропала 72-летняя Татьяна Лисогор. 9 октября женщина ушла из дома и не вернулась.

- Рост Татьяны 155 сантиметров, к нее среднее телосложение. Глаза зеленые, волосы каштановые. В день исчезновения была одета в бежевое пальто, серую шапку, черные ботинки. С собой трость, - рассказали в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Женщина нуждается в медицинской помощи. Если вы видели Татьяну, то сообщите об этом по телефону горячей линии поискового отряда: 88007005452, либо в полицию: 102.