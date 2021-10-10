В Ярославской области строительную компанию оштрафовали на миллион рублей

Судебный пристав установил расчетные счета предприятия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На одной из строительных фирм в Ярославской области прошла проверка. Надзорные органы нашли грубое нарушение в работе предприятия, за которое полагается штраф в 500 тысяч рублей.

- В отношении фирмы инспекция составила протокол о привлечении к административной ответственности по статье «Нарушение правил производства земляных работ и работ по организации площадок для проведения отдельных работ в сфере благоустройства», - сообщили о нарушение в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Но нарушителя штраф не смутил, и он решил его не оплачивать.

- В установленный срок оплачивать штраф нарушитель не стал, в связи с чем представители надзорного органа обратились в суд с иском о привлечении организации к ответственности за неуплату. Иск был удовлетворен, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

В связи с этим долг фирмы был законно увеличен до 1 000 000 рублей. После судебный пристав установил расчетные счета предприятия, обратился в банки, с которыми работает неплательщик и списал с его счетов долг.