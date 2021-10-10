Ярославец украл у соседки уток и съел их

Но все-таки четыре утки соседу удалось поймать. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове Великом Ярославской области местная жительница разводит уток. В один из дней женщина пришла в загон и увидела, что внутри кто-то побывал, а птицы пропали.

- Неизвестные похитили девять домашних уток. Сумма ущерба составила более 9 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Позже полицейские задержали 20-летнего подозреваемого. Он оказался соседом пострадавшей.

- Задержанный дал признательные показания и пояснил, что живет с заявительницей по соседству. Мужчина проник в сарай, повредил сетку в вольере, в результате чего птицы покинули загон и разлетелись, - дополнили в УМВД России по Ярославской области.

Но все-таки четыре утки соседу удалось поймать. Он спрятал птиц в гараже, а позже съел. Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».