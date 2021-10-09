Трехлетнего ребенка, украденного в Ростовском районе, нашли на автозаправке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Малыша, украденного сегодня, 9 октября, в поселке Семибратово Ростовского района, сотрудники ГИБДД и уголовного розыска нашли на автозаправке в Ростове. О том, что мальчик и женщина, которая увезла его из дома находятся там, сообщил мужчина, узнавший малыша по ориентировке.

- Подозреваемая задержана. Женщина с ребенком были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Трехлетний мальчик пропал сегодня. Заявление в полицию об исчезновении сына написала его мать. Она сообщила, что мальчик ушел из квартиры с малознакомой женщиной.

Малыша нашли спустя несколько часов. Поиски вели сотрудники правоохранительных органов и волонтеры.