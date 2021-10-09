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Здоровье9 октября 2021 17:12

Полиция просит ярославцев сообщать о продаже поддельных сертификатов о вакцинации

Пока известно только об одном уголовном деле по подделке сертификата
Полина Вачнадзе
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Полиция Ярославской области просит ярославцев сообщать о фактах изготовления и продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса

Полиция Ярославской области просит ярославцев сообщать о фактах изготовления и продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Полиция Ярославской области просит ярославцев сообщать о фактах изготовления и продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавируса.

- Граждан, которые располагают какой-либо информацией о лицах, предлагающих услуги о получении медицинских справок, сертификатов и других документов в обход официальных процедур, просим сообщить об этом в полицию по телефону 02, с мобильного - 102, - говорится в обращении регионального УМВД.

На данный момент известно только об одном уголовном деле по подделке сертификата о вакцинации против COVID-19. В поле зрения правоохранительных органов попала сотрудница медучреждения в Тутаеве.