В Ярославле изменили расписание автобусов №№1, 42 и 56

С 11 октября автобусы №№1, 42 и 56 будут выходить на линию раньше Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле по многочисленным просьбам пассажиров изменили расписание трех автобусов. С 11 октября автобусы №№1, 42 и 56 будут выходить на линию раньше, сообщает пресс-служба мэрии города.

- Мы встречались с работниками и руководством радиозавода, завода дизельной аппаратуры, моторного завода, а также завода «Машприбор». Корректировки в работу общественного транспорта внесены по просьбам в том числе и сотрудников предприятий, - сказал начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Автобус №1 "Улица Волгоградская - 5 МКР" будет выходить в рейс в 5:15.

Автобусы №42 "15 МКР - Поселок Куйбышева" и от 15 микрорайона, и от поселка будут отправляться в 5:10.

Первый автобус №56 "Поселок Прибрежный - Машприбор" от поселка будет уходить в 5:20, а от остановки "Машприбор" - в 5:47.