В Рыбинске столкнулись "СЕАЗ" и Ленд-Ровер": два человека пострадали

В ДТП в Рыбинске пострадали два человека. ФОТО: группа "Авто Новости Рыбинск" ВКонтакте

В Рыбинске два человека пострадали при столкновении автомобилей "СЕАЗ" и "Ленд-Ровер". ДТП произошло вчера, 8 октября, около восьми часов вечера на улице Катерской.

По предварительным данным, иномарка врезалась в "СЕАЗ". Травмы получили два человека из отечественной машины. Водитель, 21-летний парень, отправлен на амбулаторное лечение, пассажир, который находился на переднем сиденье, - 32-летний мужчина - госпитализирован.

- Водитель иномарки с места аварии скрылся. Но он уже установлен, с ним работают сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.