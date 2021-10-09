В общественном транспорте Ярославля устанавливают камеры видеонаблюдения Фото: Мэрия Ярославля

В общественном транспорте Ярославля установили камеры видеонаблюдения. Правда, пока еще не во всем: пока что камеры установили в 35 трамваях, 10 троллейбусах и 70 автобусах. В планах оснастить ими 48 трамваев и 94 троллейбуса, сообщает мэрия города.

- Под видеонаблюдение должны попадать салон транспортного средства, все двери, а также проезжая часть. В первую очередь, установка камер необходима для обеспечения безопасности пассажиров, пояснил начальник цеха электрооборудования и промышленной электроники АО "Яргорэлектротранс" Анатолий Галкин.

Все работы должны быть завершены к 21 октября.

Благодаря камерам будет проще решать конфликтные вопросы, например, связанные с высадкой детей из транспорта. Например, в начале октября кондуктор не разрешила бесплатно проехать на автобусе 12-летней девочке и той пришлось пешком идти по окружной дороге.