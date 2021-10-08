Ольга Хитрова из Рыбинска стала лучшим воспитателем России Фото: Правительство Ярославской области

Ольга Хитрова, учитель-логопед детского сада №93 Рыбинска, стала победителем Всероссийского конкурса "Воспитатель года России - 2021".

Ранее она не раз награждалась грамотами и дипломами за участие в региональных и всероссийских конкурсах профмастерства. Победа в конкурсе "Воспитатель года" позволит Ольге Хитровой стать советником министра просвещения РФ на общественных началах.

- Поздравляю Ольгу! Ей удалось выдержать серьезную конкуренцию более чем 80 педагогов со всей страны, – сказал губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. – Главная составляющая успеха любого учителя, кроме профессионализма, – любовь к детям. Уверен, что у Ольги ее хватает сполна на всех малышей детского сада №93. Мы гордимся ее успехами и радуемся, что с маленькими жителями региона работают такие прекрасные специалисты. Благодаря этой победе конкурс следующего года пройдет в Ярославской области.

Церемония награждения состоится 9 октября.

– Учитель-логопед – это человек, который не только исправляет речь, но и дарит ребенку уверенность в своих силах, – поделилась своим взглядом на профессию Ольга Хитрова. – Я счастлива, что могу оказать своевременную помощь этим малышам, что в будущем они смогут выбрать любую профессию – дефекты речи не будут для этого препятствием.