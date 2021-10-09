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Общество9 октября 2021 9:00

В Ярославской области начнут выпускать приборы для обеззараживания воздуха

Они будут реагировать на присутствие людей
Анастасия Голубева
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Они будут реагировать на присутствие людей

Они будут реагировать на присутствие людей

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области на площадке компании «Ферропласт Медикал» стартовал запуск оборудования для обеззараживания воздуха. Эти приборы будут реагировать на присутствие людей.

- В рециркуляторах предусмотрена функция автоматического включения по акустическому датчику присутствия людей, основанная на принципе измерения фоновых шумов помещения. Это обеспечивает высокую эффективность работы устройства в период распространения вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе COVID-19. Также технология исключает негативное влияние человеческого фактора и направлена на энергосбережение и увеличение полезного ресурса устройства, - рассказали в правительстве области.