В Ярославской области начнут выпускать приборы для обеззараживания воздуха

Они будут реагировать на присутствие людей Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области на площадке компании «Ферропласт Медикал» стартовал запуск оборудования для обеззараживания воздуха. Эти приборы будут реагировать на присутствие людей.

- В рециркуляторах предусмотрена функция автоматического включения по акустическому датчику присутствия людей, основанная на принципе измерения фоновых шумов помещения. Это обеспечивает высокую эффективность работы устройства в период распространения вирусных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, в том числе COVID-19. Также технология исключает негативное влияние человеческого фактора и направлена на энергосбережение и увеличение полезного ресурса устройства, - рассказали в правительстве области.