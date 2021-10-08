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Общество8 октября 2021 17:00

В Ярославской области задержали браконьера

Чтобы сбежать от полиции мужчина бросил свою «добычу»
Влада Красоткина
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Против мужчины возбудили уголовное дело.

Против мужчины возбудили уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лесу около деревни Бабино Даниловского района Ярославской области нашли туши двух лосей - самки и самца. Оказалось, что животных подстрелил 34-летний охотник из Вологодской области, у которого не было лицензии на отлов лосей.

- Ущерб составил 160 000 рублей. Вывезти туши убитых животных из леса он не успел, но с места преступления скрылся, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.