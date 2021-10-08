В Ярославской области сотрудники СОБР Росгвардии отмечают профессиональный праздник

Награждение личного состава СОБР. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по Ярославской области

Сегодня, 8 октября, в Ярославской области сотрудники СОБР Росгвардии отмечают 29-ю годовщину со Дня их образования. В подразделении прошло торжественное построение и награждение личного состава СОБР. Более 80 сотрудников удостоены награды за смелость и решительность, проявленные в условиях, связанных с риском для жизни.

- Со дня образования вами пройден значительный путь становления, который отмечен большими достижениями в профессиональной деятельности каждого сотрудника спецподразделения. За эти годы ваш отряд развивался, перестраивался, но никогда не знал «легкой жизни». Благодарю вас за добросовестную и самоотверженную службу, мужество, героизм, верность долгу, Отчизне и присяге! Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и новых успехов в служении Отечеству, - поздравил врио начальника Управления Росгвардии по Ярославской области полковник полиции Виктор Воронин.