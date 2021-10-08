Жительница Ярославля подала в суд на мэрию

Ярославна поскользнулась на «зебре», упала и сломала плечо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале этого года жительница Ярославля шла на работу в Дзержинском районе города. По пути женщине понадобилось перейти дорогу, но случилась беда - ярославна поскользнулась на «зебре», упала и сломала плечо.

- В суде установлено, что покрытие пешеходного перехода на месте происшествия не отвечало нормативным требованиям и не обеспечивало безопасность прохождения граждан, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В результате в пользу пострадавшей с мэрии Ярославля взыскана компенсация морального вреда и утраченный заработок.