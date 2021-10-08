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Происшествия8 октября 2021 15:00

Жительница Ярославля перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

Для этого женщина взяла шесть кредитов
Анастасия Голубева
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Жительница Ярославля перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

Жительница Ярославля перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Заволжского района обратилась 59-летняя женщина и сообщила о том, что стала жертвой телефонных мошенников. Она рассказала, что ей звонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сказал, что на ее имя мошенники пытаются оформить кредиты в других банках. Для поимки преступников, он предложил женщине самой взять несколько кредитов и перевести их на «безопасные счета». Потерпевшая все так и сделала – за три дня она взяла шесть кредитов и перевела деньги злоумышленникам – полтора миллиона рублей. В полицию женщина обратилась только через 11 дней.

- По данному факту полицией по Заволжскому городскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Расследование продолжается, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.