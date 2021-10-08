В Ярославской области учебные заведения нарушили требования по защите от терроризма

Прокуратура области выяснила, что в учебных заведениях нет охранников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Гаврилов-Ямском районе Ярославского региона некоторые детские сады и школы не прошли проверку по защите от терроризма. Прокуратура области выяснила, что в учебных заведениях нет охранников.

- С учетом того, что указанные недостатки в защите образовательных организаций ослабляют их антитеррористическую защищенность и, тем самым, нарушают право детей, педагогического и технического персонала, а также иных лиц, посещающих учреждения, на безопасность, прокуратурой района в адрес начальника управления образования администрации Гаврилов-Ямского муниципального района внесено представление, - сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Оказалось, что некоторые требования по защите после рассмотрения акта так и не были исполнены. Учебные заведения не нашли на это средств. Поэтому в районный суд были направлены исковые заявления о принуждении образовательных организаций и администрации Гаврилов-Ямского муниципального района обеспечить физическую охрану учреждений.