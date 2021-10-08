В Ярославле провели небольшую "реформу" на маршруте №13

Сейчас на пути №13 ходят 16 автобусов. Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на маршруте №13 - "5-й микрорайон – Машприбор" заменили 4 тесных автобуса, на более большой транспорт. Мэрия приняла это решение из-за того, что маршрут пользуется большой популярностью среди местных жителей.

— С момента начала работы новой маршрутной сети мы проводили анализ и затем приняли решение о замене четырех автобусов малого класса на четыре автобуса среднего класса, тем самым увеличив их вместимость. В целом, количество единиц техники на маршруте достаточно, но, возможно, будет принято решение о еще большем увеличении пропускной способности, потому что он достаточно протяженный и востребован пассажирами, — пояснил первый заместитель директора ДГХ — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.

Сейчас на пути №13 ходят 16 автобусов. Ежедневно в Ярославле 237-240 тысяч пассажиров используют городской транспорт.