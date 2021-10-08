Невероятное событие: вечером в цирке родился малыш ламы!

Сейчас мама новорожденного малыша чувствует себя хорошо, некоторое время будет отдыхать от репетиций. ФОТО: Шоу "Бурлеск"

У артистки шоу «Бурлеск» Гии Эрадзе ламы Ноны родился малыш. Детеныша назвали символично – Ярик!

Удивительное пополнение случилось в 7 часов вечера 7 октября в Ярославском цирке. На гастролях в столице Золотого кольца находится прославленный коллектив «Бурлеск» - новое шоу Росгосцирка и «Королевского цирка» Заслуженного артиста России Гии Эрадзе.

Цирковой проект славится разнообразием жанров, гуманной дрессурой и, конечно, большим многообразием животных. Именно в состав «Бурлеска» входит масштабный аттракцион «Африка», который сочетает в себе множество экзотических животных: зебры, носухи, лемуры вари и катта, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы и, конечно, ламы. Последние как раз и преподнесли команде прекрасную весть! 9-ти летняя самка ламы по имени Нона и 4-х летний самец Кай стали родителями!

Это событие не только стало прекрасной новостью, но и в очередной раз подтвердило, что отличные комфортные условия, забота и любовь дрессировщиков позволяют животным чувствовать себя в цирке в безопасности, осознавая, что мир дружелюбен и будет рад потомству!

Сейчас мама новорожденного малыша чувствует себя хорошо, некоторое время будет отдыхать от репетиций, выступлений и уделять все свое внимание сыночку, которого сразу же осмотрели ветеринары, заявив, что он родился здоровым, крепким, и в будущем станет отличным артистом!

Гастроли шоу Гии Эрадзе «Бурлеск» в Ярославском цирке проходят каждую субботу и воскресенье. Труппа пробудет в городе до конца осени.