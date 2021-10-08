На домашние матчи ярославского «Локомотива» будут пускать только вакцинированных болельщиков

На хоккейные матчи в «Арену-2000» теперь смогут попасть не все Фото: Полина Вачнадзе

На хоккейные матчи в «Арену-2000» теперь смогут попасть не все. Билеты на ближайшие две игры (11 октября с «Динамо» и 13 октября с «Северсталью») будут продаваться только в кассах ледовой арены и только по предъявлению сертификата о полном курсе вакцинации или перенесенном заболевании.

- Контроль наличия QR-кодов у болельщиков будет осуществляться на входной группе «Арены-2000». Обращаем внимание, что обязательными документами для прохода на матч будут являться билет/абонемент и QR-код. Надеемся на понимание с вашей стороны, - говорится на официальной странице ХК «Локомотив» ВКонтакте.

Такие строгие меры приняты руководством клуба из-за сложной ситуации с коронавирусом в Ярославской области. Ежедневно по количеству новых заболевших регион ставит антирекорды.