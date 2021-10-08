Ярославцы могут принять участие в состязании по цифровой грамотности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Проект проводит «Ростелеком» при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Роскомнадзора.

Участникам чемпионата предстоит за 60 минут выполнить задания разного уровня сложности. В этом году главная тема — «Цифровое государство», все задания посвящены цифровому правительству, цифровой экономике, безопасности цифрового государства, электронному образованию, умному городу.

Победители в индивидуальном и командном зачете получат дипломы. Участники, занявшие первые пять мест в индивидуальном и командном зачетах, также получат ценные призы.

«Изучи интернет - управляй им!» — это популярный социально-образовательный проект, целью которого является повышение уровня цифровой грамотности. С его помощью молодые пользователи смогут разобраться в тонкостях устройства интернета и цифровых технологий, стать опытными интернет-юзерами и научиться безопасному серфингу в сети. Проект также призван пробудить интерес школьников к профессиям, связанным с цифровыми технологиями.

За десять лет существования проекта «Изучи интернет — управляй им!» в нем приняли участие свыше 150 тысяч школьников из всех регионов России.

Объявление результатов планируется в начале декабря, сообщает пресс-служба оператора.