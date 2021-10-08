Главой Первомайского района Ярославской области стал Михаил Диморов. Фото: Ярославская областная дума

Главой Первомайского района Ярославской области стал Михаил Диморов. Его кандидатура единогласно было утверждена на эту должность во время заседания собрания представителей района.

С сентября 2019 года Михаил Диморов руководил сельским поселением Бурмакино Некрасовского района.

Он окончил Ярославский педагогический университет им.К.Д.Ушинского и Московский университет путей сообщения. С 2010 года возглавлял лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж», после работал начальником дирекции социальной сферы Приволжской железной дороги.

- Желаю Михаилу Юрьевичу успешной и продуктивной работы. Также на собрании звучали пожелания как можно быстрее своей работой и реальными делами завоевать поддержку и доверие жителей, - сказал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Бывший глава Первомайского района Инна Голядкина скончалась 18 апреля этого года после тяжелой болезни. В 2008 году она стала первой женщиной в Ярославской области, которая заняла пост руководителя района.