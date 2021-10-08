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Общество8 октября 2021 11:06

Главой Первомайского района Ярославской области стал Михаил Диморов

Решение об его избрании было принято единогласно на заседании собрания представителей района
Полина Вачнадзе
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Главой Первомайского района Ярославской области стал Михаил Диморов.

Главой Первомайского района Ярославской области стал Михаил Диморов.

Фото: Ярославская областная дума

Главой Первомайского района Ярославской области стал Михаил Диморов. Его кандидатура единогласно было утверждена на эту должность во время заседания собрания представителей района.

С сентября 2019 года Михаил Диморов руководил сельским поселением Бурмакино Некрасовского района.

Он окончил Ярославский педагогический университет им.К.Д.Ушинского и Московский университет путей сообщения. С 2010 года возглавлял лечебно-оздоровительный комплекс «Сахареж», после работал начальником дирекции социальной сферы Приволжской железной дороги.

- Желаю Михаилу Юрьевичу успешной и продуктивной работы. Также на собрании звучали пожелания как можно быстрее своей работой и реальными делами завоевать поддержку и доверие жителей, - сказал председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Бывший глава Первомайского района Инна Голядкина скончалась 18 апреля этого года после тяжелой болезни. В 2008 году она стала первой женщиной в Ярославской области, которая заняла пост руководителя района.