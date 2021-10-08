В Ярославской области собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса

Ситуация с COVID-19 становится все серьезнее Фото: Алиса ТИТКО

В Ярославской области вновь ввели ряд коронавирусных ограничений, но на этом региональные власти останавливаться не собираются. Ситуация с COVID-19 становится все серьезнее: вчера, 7 октября, был поставлен антирекорд по количеству новых заболевших – 221 человек.

- Понимаем, что ситуация нарастает, надо принимать меры. Будем ужесточать требования по масочному режиму, чтобы его соблюдали в сфере торговли, в транспорте. Оттуда мы получаем много инфицированных. Пока мы только рекомендовали работодателям перевести на дистант сотрудников старше 65 лет. Но позиция Роспотребнадзора в этом вопросе более жесткая. На следующей неделе будем рассматривать вопрос об обязательных ограничениях, но решение пока не принято, - сообщил заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин.

По его словам, ситуацию может спасти вакцинация, но в регионе ее темпы довольно низкие.