В Ярославской области устроили «слежку» за лосями

Спецгруппа патрулирует дороги, ведет скрытое наблюдение. Фото: Правительство Ярославской области

С 1 октября по 31 декабря в Ярославской области идет сезон охоты на все половозрастные группы лося, благородного и пятнистого оленей. Кроме того, на сегодняшний день разрешена добыча бобра, лисицы, зайца и енотовидной собаки – сезон охоты на них продлится до 28 февраля.

В связи с этим в регионе открыли 17 антибраконьерских групп, которые будут следить за соблюдением правил охоты.

– В нашей области профилактика и выявление нарушений природоохранного законодательства проходят в рамках межведомственного взаимодействия. С целью предупреждения и пресечения нарушений правил охоты, а также фактов браконьерства в регионе в усиленном режиме проводятся контрольно-надзорные мероприятия, работают 17 антибраконьерских групп, , – отметил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов.

Спецгруппа патрулирует дороги, ведет скрытое наблюдение за участками трасс в местах частых переходов копытных животных, организует засады. Для более продуктивной работы специалисты будут оснащены тепловизионным прибором ночного видения и квадрокоптером.