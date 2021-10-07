В Ярославле неизвестный стрелял в водителя автобуса

Эта пуля попала в водителя. Фото: группа "Жесть Ярославль"

7 октября в 19:00 на остановке улица Пашуковская в Ярославле неизвестный мужчина выстрелил в водителя автобуса №66.

- Стрелявший ждал, когда автобус подъедет к остановке. У водителя было открыто окно. Пуля летела четко в голову. Водителя спасла рука, которую он в этот момент поднес к голове, поэтому пуля попала в нее, - рассказывают очевидцы произошедшего в группе «Жесть Ярославль».

После выстрела все пассажиры транспорта разбежались. «КП-Ярославль» обратилась в полицию для разъяснения ситуации.

- В 19.20 в дежурную часть Дзержинского района поступило сообщение от водителя автобуса о том, что на одной из остановок общественного транспорта он услышал хлопок, похожий на выстрел. Сообщение зарегистрировано в установленном порядке. Писать заявление мужчина отказался. Проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.