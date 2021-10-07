В Ярославской области за пожароопасный сезон горело 18,68 гектара леса

В результате проверки было выявлено 66 нарушений правил пожарной безопасности. Фото: Правительство Ярославской области

7 октября в Ярославской области завершили пожароопасный сезон - начался он 15 апреля. За это время в регионе полыхало 18,68 гектара лесов и полей.

– В этом году, несмотря на аномально жаркое лето, нам удалось пройти пожароопасный сезон без крупных возгораний и ЧС на территории лесного фонда благодаря принятому комплексу профилактических мер. В частности, учитывая то, что в большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор, в регионе 4 раза вводился особый противопожарный режим, который предусматривал запрет на посещение лесов гражданами, - отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов.

Чтобы предотвратить перехода огня на лесные участки в Ярославской области в этом году создали более 900 километров минерализованных полос, благоустроили 513 мест отдыха, установили 218 шлагбаумов, разместили более 700 информационных аншлагов и стендов. С начала пожароопасного сезона лесная охрана провела 2092 рейда. В результате проверки было выявлено 66 нарушений правил пожарной безопасности. На каждого нарушителя было возбуждено административное дело. Общая сумма штрафов в этом году составила 7420268 рублей.