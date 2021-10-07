В Ярославской области будут судить мошенника из Тюмени Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

40-летний житель Тюмени, обвиняется в совершении пяти мошенничеств и трех покушений на мошенничество.

Следствием установлено, что с апреля 2019 по февраль 2020 года мужчина находил в интернете информацию о ярославских предприятиях и отправлял на их почту фиктивные письма с просьбами о переводе денег.

- В фиктивных электронных письмах содержались счета на оплату товаров и услуг от имени подконтрольных обвиняемому организаций. Также он совершал «подтверждающие» звонки руководителям и работникам данных предприятий. Таким образом, в пяти случаях по его письмам предприятиями были переведены различные суммы. Общий ущерб составил более 900 тысяч рублей, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Потерпевшие обратились в полицию и личность злоумышленника была установлена. При обыске в квартире обвиняемого, изъят один миллион рублей, также на машину мужчины наложили арест. Он находился под подпиской о невыезде, но продолжил свою противозаконную деятельность, его заключили под стражу. Сейчас дело тюменского мошенника направлено в суд.