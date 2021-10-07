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Спорт7 октября 2021 15:34

Спортсменка из Ярославля взяла «золото» на чемпионате по бодибилдингу

Татьяна Мухина стала лучшей в категории «Фитмодель»
Полина Вачнадзе
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Спортсменка из Ярославля взяла «золото» на чемпионате по бодибилдингу

Спортсменка из Ярославля взяла «золото» на чемпионате по бодибилдингу

Фото: Правительство Ярославской области

Спортсменка из Ярославля, воспитанница спортивной школы №8 Татьяна Мухина стала золотой медалисткой чемпионата по бодибилдингу и фитнесу. Татьяна стала лучшей в категории «Фитмодель».

Соревнования, которые проходили в Дмитрове, собрали более 350 лучших культуристов России. Спортсмены показали, чего можно добиться регулярными тренировками и правильным питанием. Состязания в 53 категориях шли два дня.

Соревнования собрали более 350 лучших культуристов России

Соревнования собрали более 350 лучших культуристов России

Фото: Правительство Ярославской области

Татьяна Мухина стала лучшей в категории «Фитмодель»

Татьяна Мухина стала лучшей в категории «Фитмодель»

Фото: Правительство Ярославской области