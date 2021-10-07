Спортсменка из Ярославля взяла «золото» на чемпионате по бодибилдингу Фото: Правительство Ярославской области

Спортсменка из Ярославля, воспитанница спортивной школы №8 Татьяна Мухина стала золотой медалисткой чемпионата по бодибилдингу и фитнесу. Татьяна стала лучшей в категории «Фитмодель».

Соревнования, которые проходили в Дмитрове, собрали более 350 лучших культуристов России. Спортсмены показали, чего можно добиться регулярными тренировками и правильным питанием. Состязания в 53 категориях шли два дня.

Соревнования собрали более 350 лучших культуристов России Фото: Правительство Ярославской области