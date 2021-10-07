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Общество7 октября 2021 15:00

Рыбинск посетил известный телеведущий Иван Ургант

Местные жители не сразу узнали знаменитого человека
Анастасия Голубева
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Иван Ургант и Митя Кузнецов. ФОТО: Андрей Корнев

Иван Ургант и Митя Кузнецов. ФОТО: Андрей Корнев

В Рыбинске расположена мультимедийная усадьба «Этно-Кузня». Именно туда ведущий Иван Ургант с командой приехали снимать передачу «Путешествия Урганта и Познера». Съемки на территории усадьбы шли три дня. Иван также заглянул на Усадебник, который стал завершающим в нынешнем творческом сезоне.

- О том, что будем играть вместе, мы договорились всего за час до выхода на сцену. Стремительная, опять же, репетиция. У Вани в руках мандолина. Репетируем мои песни. Он слышит их впервые, но уже через куплет играет безупречно, - рассказал фолк-музыкант, композитор, арт-продюсер в «Этно-Кузня» и автор «Музея живой старинной вывески» Митя Кузнецов. - Начинаем петь про Рыбную Слободу. Выбегает Ваня с мандолиной на сцену, включается в песню. Как потом оказалось, многие и не поверили, что это Ургант, пока мы не доиграли песню и Иван поздоровался. Вот тут все стало понятно!