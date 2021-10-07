В Ярославле осужденные будут делать мусорные площадки. ФОТО: УФСИН по Ярославской области

УФСИН по Ярославской области и муниципальные власти заключили контракт на изготовление и обустройство контейнерных площадок для мусора. Первую площадку осужденные колонии-поселения №8 уже установили в поселке Толга.

В региональном УФСИН объяснили, почему с учреждения уголовно-исполнительной системы выгодно заключать договоры о сотрудничестве. В первую очередь, не нужно проводить аукцион, что сокращает время и упрощает процедуру закупки.

Первый блин не вышел комом, не исключено, что практика работы с колониями распространится на весь регион.