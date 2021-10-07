Мэрия обсуждает с ярославцами планировку второго проекта микрорайона «Сокол» Фото: Михаил ФРОЛОВ

На сайте мэрии выставлен план застройки микрорайона «Сокол», все желающие могут высказать свое мнение по поводу будущего строительства, написав комментарий под опубликованными документами. В проекте говорится о том, что «Сокол» планируют построить на территории, ограниченной проспектом Фрунзе, улицой Чернопрудной, улицой Лескова и улицой Бурмакинской - 64,3381 гектар.

Планируется более трех тысяч мест для машин, строительство нескольких детских садов и школ. Согласно проекту, в микройраоне «Сокол» построят больше 20 многоэтажек – преимущественно по 17 этажей в каждом доме, в некоторых от 9 до 12 этажей. Жить в этих высотках смогут больше двенадцати тысяч человек.

Однако местные жители настроены не совсем положительно – люди пишут о том, что проблема утренних и вечерних пробок в районе есть уже сейчас, до работы они добираются больше часа. Горожане опасаются, что после полного заселения микрорайона, ситуация ухудшится.