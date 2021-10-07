В мэрии Ярославля сообщили, что в городе не хватает почти 50 единиц транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Ярославля сообщили, что в городе существует нехватка общественного транспорта. Это означает, что все жалобы горожан имеют реальную подоплеку, проблема есть и власти признали это.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский пояснил, что большие пробелы в расписании транспорта связаны с нехваткой водителей. Выпуск транспорта более-менее стабилизировали, но вот с тем, что большое количество водителей сейчас болеет, сделать ничего нельзя. Сергей Волканевский связал такую неблагоприятную ситуации в штате с сезонной заболеваемостью.