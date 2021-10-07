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Общество7 октября 2021 12:45

В Рыбинске две школы получат по миллиону рублей

Это не первые школы города, которые получают финансирование
Анастасия Голубева
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В Рыбинске две школы получат по миллиону рублей. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске две школы получат по миллиону рублей. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске две школы получат по миллиону рублей – это гимназия №8 и школа №1. На что деньги будут потрачены – пока неизвестно, это решат сами ребята совместно с преподавателями и администрацией школы.

- Опыт других рыбинских школ им подскажет, как потратить финансирование с пользой. В школе №30 по инициативе учеников была отремонтирована беговая дорожка, в школе №23 – актовый зал, во втором лицее установили баскетбольную и волейбольную площадки, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.