В Рыбинске две школы получат по миллиону рублей. ФОТО: страница Дениса Добрякова ВКонтакте

В Рыбинске две школы получат по миллиону рублей – это гимназия №8 и школа №1. На что деньги будут потрачены – пока неизвестно, это решат сами ребята совместно с преподавателями и администрацией школы.

- Опыт других рыбинских школ им подскажет, как потратить финансирование с пользой. В школе №30 по инициативе учеников была отремонтирована беговая дорожка, в школе №23 – актовый зал, во втором лицее установили баскетбольную и волейбольную площадки, - рассказал глава Рыбинска Денис Добряков.