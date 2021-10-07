В Ярославской области произошло смертельное ДТП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ночью, 7 октября около 00:20 в Некрасовском районе на дороге «Золотое кольцо» произошла авария. 50-летний водитель за рулем автомобиля «Мерседес Спринтер» сбил 36-летнюю женщину, которая по предварительной информации переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии женщина скончалась на месте.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.