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Происшествия7 октября 2021 11:48

В Ярославской области произошло смертельное ДТП

Авария случилась в Некрасовском районе
Анастасия Голубева
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В Ярославской области произошло смертельное ДТП

В Ярославской области произошло смертельное ДТП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня ночью, 7 октября около 00:20 в Некрасовском районе на дороге «Золотое кольцо» произошла авария. 50-летний водитель за рулем автомобиля «Мерседес Спринтер» сбил 36-летнюю женщину, которая по предварительной информации переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии женщина скончалась на месте.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.