ООО «Транснефть – Балтика» оказало помощь в ремонте здания школы – памятника культуры в Ярославской области

Работы проводились с учетом исторической ценности здания. ФОТО: предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

ООО «Транснефть – Балтика» оказало помощь в ремонте здания XIX века МОУ «Карабихская основная школа» Ярославского района Ярославской области.

Благотворительное финансирование в размере 1 млн руб. было выделено на ремонт исторического здания, в котором располагается школа. На эти средства заменены окна, водосточная система, произведен ремонт фасада и отмостков.

Работы проводились с учетом исторической ценности здания и необходимостью сохранения его облика. Новый учебный год дети и учителя смогли начать в обновленном здании школы, благоустроенной в соответствии с современными стандартами.

«Здание школы является памятником культуры, и, если бы не эта помощь, оно могло постепенно прийти в негодность. Проделана огромная работа, и сейчас можно сказать, школа получила вторую жизнь», - отметила директор школы Светлана Эрнст.

Помощь была оказана в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летнего юбилея Н.А. Некрасова. Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха» расположен в этой же деревне.

Справочно:

Здание училища для детей д. Карабиха и соседних населенных пунктов было построено в 1894 году на средства брата поэта Н.А Некрасова – Федора Алексеевича. При учреждении также была открыта народная библиотека. После революции оно было преобразовано в семилетнюю школу. Сегодня здесь обучаются 145 учеников из д. Карабихи и соседних населенных пунктов по программе основного образования с первого по девятый классы.