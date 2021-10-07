В Ярославле проверили соблюдение масочного режима в транспорте Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 6 октября, сотрудники ГИБДД вместе с представителями департамента городского хозяйства Ярославля проверили, как горожане соблюдают масочный режим в транспорте. В области растет количество заболевших коронавирусом, поэтому контроль усилен. Водитель и кондуктор обязаны быть в маске во время работы.

- В сентябре сотрудниками отделения технического надзора ГИБДД Ярославля выявлено 24 нарушения масочного режима среди водителей общественного транспорта. Кроме того, выписаны два административных материала в отношении водителей автобусов за повторное нарушение, - отметила начальник отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД УМВД России по Ярославской области майор полиции Татьяна Бушуева.

С 16 мая прошлого года действует указ губернатора, согласно которому в общественном транспорте необходимо надевать маски всем присутствующим.