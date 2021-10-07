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Общество7 октября 2021 9:00

В Ярославской области установили 23 проекционных пешеходных перехода

Они обустроены на пяти региональных дорогах
Анастасия Голубева
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В Ярославской области установили 23 проекционных пешеходных перехода

В Ярославской области установили 23 проекционных пешеходных перехода

Фото: Правительство Ярославской области

На пяти дорогах Ярославской области обустроили 23 проекционных пешеходных перехода. Такие новшества должны повысить безопасность на трассах.

- Инновационная технология не заменяет обычную зебру, а дублирует ее с помощью светодиодных проекторов. Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор и подсвечивает дорогу так, чтобы пешеход не попадал в слепую зону у автомобилистов, - рассказали в правительстве области. - Такая разметка не сотрется со временем и хорошо заметна в темное время суток при любой погоде: в дождь, снег или туман. При этом оборудование не требует особого ухода и может беспрерывно работать несколько лет.

Эти переходы устанавливают на дорогах Ярославль - Рыбинск, Григорьевское – Михайловское - Норское, Углич - Ростов, Ярославль - Шопша, Сергиев Посад – Калязин - Рыбинск - Череповец. На данных участках движение особенно оживленно.