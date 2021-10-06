На въезде в Ярославль произошла авария с участием легковушки и автобуса. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня днем, 6 октября, на въезде в Ярославль произошла авария. По словам очевидцев, автобус столкнулся с автомобилем «Тойота Камри».

- На Московском проспекте при въезде в город огромная пробка – больше 3-5 километров. На перекрестке возле автосалона легковушка зафиксировалась на разделительной полосе, внутри ее салона сработали подушки безопасности. Автобус, скорей всего, выезжал со своей базы, - рассказал КП-Ярославль очевидец, застрявший в пробке.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что пострадал водитель автобуса.