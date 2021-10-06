Весной в Рыбинске распустятся 18 тысяч тюльпанов Фото: Администрация Рыбинска

Сейчас в Рыбинске идет активная подготовка клумб к зиме – озеленители убирают отцветшие растения-однолетники, обрабатывают многолетники и готовят луковицы тюльпанов к посадке.

- Уход за городскими клумбами начинается с ранней весны и продолжается до поздней осени. Сейчас убираем бархатцы, петунии, сальвии и цинерарии, так как цветение уже закончилось, некоторые посадки побиты дождем, прихвачены морозом. Обрезаем надземную часть многолетников – лилейников и флокс. Позже начнем высаживать тюльпаны, - поделилась директор организации, которая занимается озеленением города, Елена Дементьева.

Всего нужно обработать 36 клумб. Уже заготовлено 9 тысяч луковиц тюльпанов и столько же закупили новых. Весной горожане смогут наслаждаться цветущим Рыбинском. 18 тысяч тюльпанов должны будут распуститься.