В Ярославле могут прекратить уголовное дело в отношении бывших санитаров психбольницы

Мужчины, избившие девушку в лифте, могут избежать наказания

Бывшие санитары ярославской областной психиатрической больницы могут избежать наказания.

- Имеются основания для прекращения уголовного дела, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда. Правда, какие именно основания, не уточнили.

Предварительное судебное слушание пройдет завтра, 7 октября, в закрытом режиме.

Напомним, что бывшие санитары психбольницы обвиняются в умышленном причинении легкого вреда здоровью и незаконной госпитализации в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь. Все социальные сети облетело видео, на котором видно, как мужчины в лифте наносят удары девушке. Психиатрическую помощь вызвали родители пострадавшей, которые сочли ее поведение неадекватным.