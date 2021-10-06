В Дзержинском районе Ярославля пропала 9-летняя девочка

Мария пропала 6 октября. Фото: поисковый отряд "ЯрСпас"

6 октября из государственного учреждения в Дзержинском районе Ярославля ушла 9-летняя Мария Спирина. Сейчас никто не знает, где находится девочка. За окном осень, а малышка бродит по городу в одной толстовке.

- Рост Марии 146 сантиметров, худощавое телосложение. У нее русые волосы до плеч и карие глаза. Была одета в желтую толстовку с капюшоном и желтые спортивные штаны, - рассказали в поисковом отряде "ЯрСпас".

У девочки особенности развития. Она может нуждаться в медицинской помощи.

Если вы знаете о местонахождение Марии Спириной, то сообщите об этом по телефонам 02, 102 или 112 ( с сотового телефона), либо по горячей линии ЯрСпас: 89109640838.