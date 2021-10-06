В Ярославской области кандидат в депутаты Госдумы подал иск в суд об оспаривании результатов выборов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Красноперекопский суд Ярославля поступил иск от кандидата в депутаты Государственной Думы РФ от КПРФ Олега Леонтьева. Он требует признать недействительными итоги голосования по избирательному округу №2019 и отменить постановление Избирательной комиссии региона о результатах выборов по избирательному участку №2019.

- При ознакомлении с документами были выявлены существенные нарушения избирательного законодательства. В журналах регистрации избирателей были обнаружены люди, которые прописаны в другом избирательном округе, а соответственно могли проголосовать по открепительным удостоверениям только по партийным спискам. Но им выдали бюллетени для голосования по одномандатному округу. Представители изберкома ссылаются на техническую ошибку, но таких было много — 1/6 от прикрепленных к данному участку избирателей. Нет никаких гарантий, что подобное не творилось и на других участках, - поясняется свой иск Олег Леонтьев.

По его мнению, это не изменит результат выборов в целом, но позволит наказать виновных.

- Только так можно будет добиться того, чтобы подобное впредь не повторялось, а члены избирательных комиссий задумались о последствиях таких манипуляций, - считает политик.