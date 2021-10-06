На ремонт инфекционной больницы в Ярославле потратят 270 миллионов рублей

В Ярославле идет обновление областной инфекционной больницы Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле идет обновление областной инфекционной больницы. Как сообщает правительство региона, самый масштабный проект – капитальный ремонт лечебного корпуса, который был построен в 1938 году.

По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, на ремонт инфекционки Ярославской области будет выделено 130 миллионов рублей.

- Ремонт корпуса позволит открыть в регионе 75 новых инфекционных коек и разгрузить другие лечебные учреждения, которые сейчас работают в напряженных условиях из-за непростой эпидемиологической обстановки в регионе, - говорит заместитель председателя ярославского правительства Анатолий Гулин.

В корпусе сделают боксы, оснащенные современной техникой, и палаты для маломобильных пациентов. К койкам будет проведен кислород, в каждой палате сделан свой санузел. Всего на ремонт корпуса планируют потратить около 200 миллионов рублей.

На 70 миллионов будет закуплено лабораторное оборудование, что позволит ускорить проведение исследований.

- Всего планируется поставка 24 единиц техники, в том числе масс-спектрометра, благодаря которому сможем проводить идентификацию 96 микроорганизмов за 10-15 минут, в то время как сейчас идентификация одного микроорганизма ручными методами занимает от 4 до 48 часов, - отметила главный врач инфекционной больницы Задыне Худоян.

Также будет куплен анализатор определения антибиотикочувствительности, который сократит время проведения исследования до 4 часов.

В сентябре в больнице провели монтаж кислородных труб и косметический ремонт на втором этаже детского вирусного отделения. Здесь в ближайшее время откроется 19 коек для приема пациентов с коронавирусом. Каждая оснащена кислородной точкой, для этих целей на территории лечебного учреждения был установлен дополнительный газификатор. Всего на ремонт помещений было направлено более 1 миллиона рублей.