Бывший кинотеатр «Родина» в Ярославле начали обшивать дешевым пластиком

Бывший кинотеатр «Родина» в Ярославле начали обшивать пластиком. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Здание бывшего кинотеатра «Родина» обшивают пластиковыми панелями. Происходящее привело ярославцев в самый настоящий шок.

- Мы не тронем историческое здание, говорили они… Отделка дешевым венфасадом бывшего кинотеатра «Родина», по всей видимости, под «Пятерочку» или какой-то магазин. Почему не оставили здание в его первоначальном виде? Кто разрешает это мракобесие? Позорище, слов нет… - возмущаются горожане, которые еще помнят лучшие времена этого кинотеатра.

Известно, что в здании собираются разместить ресторан быстрого питания и сетевой магазин. Для чего? Не понятно, ведь рядом находятся два супермаркета и третий тут явно не к месту.

Напомним, что кинотеатр «Родина», по решению его собственника, с которым были не согласны многие ярославцы, закрыли в ноябре 2020 года. Владелец вывез все оборудование и полностью изменил внутренние помещения. Теперь принялся за внешний вид.