В Ярославле столкнулись полицейская машина и «Хендай»

Полицейская "буханка" перевернулась на бок. Скриншот с видео, "Подслушано у водителей" ВКонтакте

В Ярославле столкнулись «Хендай» и полицейская машина, которая ехала на красный сигнал светофора. Сотрудники полиции спешили на вызов и двигались с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

- Не предоставив приоритет в движении спецтранспорту, автомобиль «Хендай» произвел столкновение с автомобилем полиции. В результате ДТП полицейский автомобиль опрокинулся на бок, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Пострадавших в аварии, к счастью, нет. Проводится проверка.

За последние несколько дней это йже второе ДТП с участием автомобиля правоохранительных органов. 30 сентября на улице Калинина в Ярославле столкнулись УАЗ полиции и иномарка.